Эмоционально неуравновешен: в Тольятти разыскивают пропавшего 25-летнего парня

СЕГОДНЯ 12:59 2019-02-07T13:00:43+03:00

Молодой человек ушел из дома и попросил его не искать

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В Тольятти родные, полицейские и волонтеры разыскивают 25-летнего Богдана Присяжнюка. Днем в среду, 6 февраля, молодой человек оставил матери записку с просьбой не искать его и пропал.

- Мой сын - эмоционально неуравновешен. Боюсь, что может случится страшное. Пожалуйста, помогите его найти, - обратилась в соцсетях к жителям Автограда мать Богдана.

В день исчезновения молодой человек был одет в спортивную куртку серо-синего цвета, темно-серые штаны, темное-синие дутые сапоги. На голове у него была синяя вязаная шапка с эмблемой Puma. Приметы: на вид 20-23 года, рост 185-190 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы до плеч, сине-серые глаза.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении молодого человека, просят обращаться по телефонам: 89171236303 (мама), +79646347125 (инфорг поиска от ДПСО "Лиза Алерт" Лидия), (8482) 93-48-78, 93-49-29 (отдел розыска ОП № 24 Тольятти), 93-48-62, (дежурная часть), либо 020 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU