В Самарской области из-за сильной метели закрыли подъездную дорогу к Оренбургу

СЕГОДНЯ 17:00 2019-02-07T17:03:44+03:00

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В Самарской области с 17:30 четверга, 7 февраля, из-за сильной метели закрыли движение по еще одной дороге. На этот раз проезд ограничили на подъезде к Оренбургу от трассы М-5 "Урал".

- Запрет на движение ввели на участке с 97 по 129 км автодороги в Нефтегорском и Алексеевском районах. Он распространяется на все транспортные средства, - сообщили в пресс-службе ФКУ "Поволжуправтодор".

Автомобилистов просят объезжать этот участок через село Богатое. Напомним, что ранее на трассе М-5 закрыли движение для грузовиков от Тольятти до Сызрани. Это ограничение продлится до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU