Дарья Касаткина принесла сборной России досрочную победу над Данией и вывела команду в плей-офф группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации

СЕГОДНЯ 22:17 2019-02-07T22:21:10+03:00

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Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Карен Баррицу в матче Кубка Федерации. Встреча завершилась в двух партиях 6:0, 6:4. За час и 18 минут игры Дарья допустила три двойных ошибки, один раз подала навылет и реализовала пять брей-пойнтов из шести.

- Дарья Касаткина принесла победу сборной России в группе А Кубка Федерации, - отметили в федерации тенниса России.

Благодаря этой победе сборная России повела во встрече с Данией 2:0, а также досрочно обеспечила себе место в плей-офф группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации. С победителем группы B Россия сыграет в субботу, 9 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU