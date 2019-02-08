На трассе М-5 восстановили движение грузовиков от Сызрани до Тольятти

СЕГОДНЯ 07:49 2019-02-08T07:49:30+03:00

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На трассе М-5 "Урал" в Самарской области открыли движение для грузового и пассажирского транспорта. Напомним, проезд для них перекрывался на участке с 890 по 976 км от Сызрани до Тольятти из-за сильного снегопада. Как сообщает пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор", движение по трассе должны были восстановить к 20:00, но полностью справиться с последствиями непогоды дорожникам удалось лишь к 23:00.

Отметим, что вчера из-за метели в регионе закрыли еще одну дорогу - подъезд к Оренбургу от трассы М-5 в Нефтегорском и Алексеевском районах. Движение транспорта пустили в объезд через село Богатое. В пятницу, 8 февраля, в 8:00 ограничение на проезд по данному участку также было снято.

ИСТОЧНИК KP.RU