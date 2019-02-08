В Самарской области чиновников отправят на уборку дворов от снега

СЕГОДНЯ 09:18 2019-02-08T09:18:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Самарскую область продолжает заваливать снегом. Каждый день на уборку дорог и дворов выходят сотни спецмашин и рабочих, однако они не всегда справляются со своей работой. В связи с этим губернатор Дмитрий Азаров предложил главам городов и районов области помочь службам благоустройства и самим поучаствовать в уборке снега.

- В четверг, 7 февраля, глава региона направил в адрес всех глав муниципальных образований телефонограммы. Он предложил чиновникам 9 февраля провести субботник и очистить дворы от снега, - сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Многие жители региона поддержали эту идею и отметили, что они уже давно практикуют уборку своих дворов от снега.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Надо почистить каток? Вы звоните!»: Дмитрий Азаров расчистил каток у школы №175 и напомнил родителям и школьникам о пользе физического труда

Глава региона рассказал, что в его школьные годы, катки чистили сами (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU