2019-02-08T09:18:32+03:00
Общество

В Самарской области чиновников отправят на уборку дворов от снега

Заняться общественно полезным занятием госслужащим предложил Дмитрий Азаров
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ранее глава региона уже показал пример чиновникам, выйдя на уборку каткаРанее глава региона уже показал пример чиновникам, выйдя на уборку катка
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Самарскую область продолжает заваливать снегом. Каждый день на уборку дорог и дворов выходят сотни спецмашин и рабочих, однако они не всегда справляются со своей работой. В связи с этим губернатор Дмитрий Азаров предложил главам городов и районов области помочь службам благоустройства и самим поучаствовать в уборке снега.

- В четверг, 7 февраля, глава региона направил в адрес всех глав муниципальных образований телефонограммы. Он предложил чиновникам 9 февраля провести субботник и очистить дворы от снега, - сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Многие жители региона поддержали эту идею и отметили, что они уже давно практикуют уборку своих дворов от снега.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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