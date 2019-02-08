2019-02-08T16:15:58+03:00
Общество

В Самаре на три месяца убрали кондукторов из трамвая № 15

Плату за проезд там, как и в троллейбусе № 16, теперь принимает водитель
Анастасия ФИЛАТОВА
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В электротранспорте Самары хотят ввести бескондукторную систему оплаты проездаВ электротранспорте Самары хотят ввести бескондукторную систему оплаты проездаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре в рамках подготовки к переходу на бескондукторную систему оплаты проезда убрали кондукторов на двух маршрутах: троллейбусе № 16 и трамвае № 15. Теперь там в течение трех месяцев плату за проезд будут принимать водители.

- Водитель принимает плату только во время остановок с помощью действующих валидаторов. Пассажиры теперь выходят только через переднюю дверь, - рассказали в департаменте транспорта Самары.

Напомним, ТТУ Самары планирует в ближайшее время ввести бескондукторную систему оплаты в электротранспорте. Сейчас выбираются изготовитель и поставщик необходимого для этого оборудования, а также номера маршрутов, где будет применена эта система. Предполагается, что новая система будет внедрена в течение 6 месяцев после заключения договора между «Транспортной картой» и производителем оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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