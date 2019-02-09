Беспорядки в самарской колонии № 5: зачинщиком драки стал заключенный, работающий в хозблоке

СЕГОДНЯ 09:37 2019-02-09T09:44:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Стали известны подробности конфликта в исправительной колонии № 5 в Самаре, после которого понадобилась помощь медиков нескольким осужденным. Как выяснилось, драку спровоцировал один из заключенных.

- Вечером в пятницу, 8 февраля, во время ужина один из осужденных, работающих в хозблоке, начал нецензурно оскорблять остальных. В итоге завязалась потасовка. А через некоторе время в одном из отрядов несколько заключенных подожгли матрасы. Конфликт, как и огонь, довольно быстро ликвидировали. Сейчас колония работает в штатном режиме, - прокомментировала "Комсомольской правде - Самара" пресс-секретарь уполномоченного по правам человека Самарской области Ольги Гальцовой.

По данным омбудсмена, в результате случившегося несколько заключенных получили травмы средней тяжести. Были госпитализированы 17 человек: 16 из них - в областную соматическую больницу УФСИН на улице Физкультурной, а еще один - в нейорохирургическое отделение больницы имени Пирогова.

В настоящее время СУ СК по Самарской области проводит проверку конфликта в колонии. Вероятнее всего, по факту случившегося будет возбуждено уголовное дело по статье "Хулигантство".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре бунтующие заключенные устроили пожар в исправительной колонии №5

Сейчас обстановка стабилизирована и колония работает в штатном режиме (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU