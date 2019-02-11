2019-02-11T08:22:55+03:00
Происшествия

В Самаре ищут таксиста, который сбил пешехода на "зебре" и уехал с места ДТП

Пострадавшего с травмами ног госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В Самаре полицейские разыскивают водителя, который вечером 8 февраля сбил пенсионера и скрылся с места ДТП.

- Около 18:00 неизвестный водитель, предположительно, белого такси (седан), двигаясь по улице Свободы в направлении Средне-Садовой, в районе дома № 79 проехал на красный сигнал светофора и сбил 62-летнего мужчину. Последний пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Сразу после наезда автомобилист, не оказав помощи пострадавшему, уехал в неизвестном направлении. В результате случившегося пешеход получил травмы ног. Его госпитализировали в больницу.

Полицейские просят всех, кто стал свидетелем данного ДТП или что-либо знает о личности водителя, сообщить об этом по телефонам: (846) 9519121, 89277066465 или 020 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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