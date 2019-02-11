Самарская фехтовальщица завоевала «серебро» на этапе Кубка мира в Испании

11 Февр. 11:48 2019-02-11T11:48:18+03:00

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В Барселоне (Испания) прошли командные соревнования на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах среди женщин. В нем принимала участие самарская спортсменка Виолетта Храпина. Она выступала в составе сборной России.

- Виктория Храпина вместе с остальными представительницами национальной команды заняла второе место на соревнованиях в Барселоне, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Самарской области.

В финале соревнований российские фехтовальщицы выступали против спортсменок из Польши. К сожалению, они не смогли обыграть своих противниц. Их противостояние завершилось со счетом 40:45. В итоге спортсменки сборной России стали обладательницами «серебра».

ИСТОЧНИК KP.RU