Самарская фехтовальщица завоевала «серебро» на этапе Кубка мира в Испании
В Барселоне (Испания) прошли командные соревнования на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах среди женщин. В нем принимала участие самарская спортсменка Виолетта Храпина. Она выступала в составе сборной России.
- Виктория Храпина вместе с остальными представительницами национальной команды заняла второе место на соревнованиях в Барселоне, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Самарской области.
В финале соревнований российские фехтовальщицы выступали против спортсменок из Польши. К сожалению, они не смогли обыграть своих противниц. Их противостояние завершилось со счетом 40:45. В итоге спортсменки сборной России стали обладательницами «серебра».
ИСТОЧНИК KP.RU