2019-02-11T11:48:18+03:00
Спорт

Самарская фехтовальщица завоевала «серебро» на этапе Кубка мира в Испании

Виолетта Храпина выступала в составе сборной России
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: министерство спорта Самарской областиФото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

В Барселоне (Испания) прошли командные соревнования на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах среди женщин. В нем принимала участие самарская спортсменка Виолетта Храпина. Она выступала в составе сборной России.

- Виктория Храпина вместе с остальными представительницами национальной команды заняла второе место на соревнованиях в Барселоне, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Самарской области.

В финале соревнований российские фехтовальщицы выступали против спортсменок из Польши. К сожалению, они не смогли обыграть своих противниц. Их противостояние завершилось со счетом 40:45. В итоге спортсменки сборной России стали обладательницами «серебра».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Самарой военные расстреляли из огнеметов дзоты противника
Стрелок из Самарской области Анна Тимофеева взяла «бронзу» на всероссийских соревнованиях
Ремонт теплотрассы завершен: Жителям Образцовой площадки в Сызрани вернули тепло
Администрацию самарского губернатора пополнил бывший вице-премьер Забайкальского края
В Самаре полицейские ищут жертв карманника
Самарцы смогут не платить за вывоз мусора, если они были в командировке или лечились в санатории
Налоговая в Самаре приглашает собственников коммерческой недвижимости сверить сведения об арендаторах
«Крылья Советов» всухую разгромили казахстанский «Кайсар»
В школах Самары должны снова появиться психологи
С недавно отреставрированного фасада самарского Художественного музея исчезла часть буквы Ж
Антимонопольщики не заметили завышения цен на бензин в Самарской области
Батареи получили огня: ремонт теплотрассы в центре Самары завершен
В Сызрани нашли полтонны сомнительных орехов и сухофруктов
За укус ребенка бешенной собакой в Самарской области отвечать никто не будет
Без туфлей входа нет: жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына зовет женщин на конкурс красоты
Житель Тольятти во время заседания обматерил судью и попал под уголовную статью
Жительница Самары попала под суд за попытку сбыть героин на полмиллиона рублей
Карантин в школах Самары, Тольятти и Кинеля продлили еще на один день
В Самарской области «укатают» в асфальт почти 4 млрд рублей
Самарские таможенники задержали более 600 кг украинских карамелек
Самарским журналистам показали цифровые возможности села
Правительство РФ выделило 375,5 млн рублей на строительство легкоатлетического манежа в Тольятти
Самарцам рассказали, как исправить плохую кредитную историю
В День всех влюбленных в Самарской области поженятся 35 пар
Дебютный гол Зиньковского помог «Крыльям Советов» обыграть латвийский «Спартак»
В Тольятти водитель грузовой "Газели" сбил на "зебре" 8-летнюю девочку
В Самаре пройдет сбор вторсырья на благотворительность
С потолка течет вода: жители Самары пожаловались на «уставшее» состояние цирка
В Самарской области грузовик сбил насмерть шедшую посередине дороги женщину