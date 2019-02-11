2019-02-11T11:48:18+03:00
Спорт

Самарская фехтовальщица завоевала «серебро» на этапе Кубка мира в Испании

Виолетта Храпина выступала в составе сборной России
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: министерство спорта Самарской областиФото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

В Барселоне (Испания) прошли командные соревнования на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах среди женщин. В нем принимала участие самарская спортсменка Виолетта Храпина. Она выступала в составе сборной России.

- Виктория Храпина вместе с остальными представительницами национальной команды заняла второе место на соревнованиях в Барселоне, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Самарской области.

В финале соревнований российские фехтовальщицы выступали против спортсменок из Польши. К сожалению, они не смогли обыграть своих противниц. Их противостояние завершилось со счетом 40:45. В итоге спортсменки сборной России стали обладательницами «серебра».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарские сотрудники ФСБ отправили на родину лидера исламистов
"Всевидящее око" бдит: в 2018 году самарских автомобилистов оштрафовали на 2,4 млрд рублей
«Тусовался» с друзьями: в Тольятти нашли пропавшего 1,5 месяца назад подростка
Под Самарой сварщика зажало насмерть между металлоконструкциями
Билайн дает безлимитный интернет при покупке смартфонов Samsung Galaxy
В Самарской области озаботились вывозом и утилизацией ртутных ламп
Под Самарой военные расстреляли из огнеметов дзоты противника
Стрелок из Самарской области Анна Тимофеева взяла «бронзу» на всероссийских соревнованиях
Ремонт теплотрассы завершен: Жителям Образцовой площадки в Сызрани вернули тепло
Администрацию самарского губернатора пополнил бывший вице-премьер Забайкальского края
В Самаре полицейские ищут жертв карманника
Самарцы смогут не платить за вывоз мусора, если они были в командировке или лечились в санатории
Налоговая в Самаре приглашает собственников коммерческой недвижимости сверить сведения об арендаторах
«Крылья Советов» всухую разгромили казахстанский «Кайсар»
В школах Самары должны снова появиться психологи