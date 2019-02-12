Пошел к другу через реку: в Самарской области спасатели искали на Волге 13-летнего подростка

12 Февр. 09:49 2019-02-12T09:49:13+03:00

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В понедельник, 11 февраля, на Волге в Ставропольском районе произошло ЧП. Там 13-летний житель села Усолье решил отправиться через реку к своему другу в Тольятти и не смог осилить свой путь.

- После часа пути подросток почувствовал, что силы покидают его, и вызвал спасателей. В 20:00 ему навстречу вышли спасатели и сотрудники полиции, но найти так сразу мальчика не удалось, - рассказали в ПСС Самарской области.

Двое спасателей прошли около 16 километров в сторону села Усолье на аэросанях, но подростка они не встретили — он потерял ориентиры и свернул с пути. Только около десяти часов вечера парень сам вышел на берег Тольятти. Там его встречали полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU