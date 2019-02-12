2019-02-12T21:34:49+03:00
Общество

В школах Самары должны снова появиться психологи

Для специалистов уже введены штатные ставки
Кирилл КАРИМОВ
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Фото: Архив "КП"
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Во вторник, 12 февраля, в правительстве Самарской области на заседании межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав стало известно, что в школах региона будут вновь введены обязательные психологи.

- Вовремя полученная информация с запросом по каждому случаю позволяет вовремя купировать и разрешать конкретную ситуацию, - говорит директор регионального социопсихологический центра Татьяна Клюева. - В прошлом году к педагогам-психологам обратилось 515 несовершеннолетних, находящихся в конфликтной ситуации с близкими.

Уже с этого года в каждой школе Самарской области вновь должны появиться психологи. В школах, где учится более 700 ребят, появились штатные ставки, остальным специалистов предоставляет региональный социопсихологический центр. Сотрудники обучены находить детей с проблемами и помогать им и их родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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