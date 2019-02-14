2019-02-14T15:13:01+03:00
Общество

Для строительства моста через Волгу под Тольятти изымут землю и недвижимость

На выкуп участков выделят деньги из областного бюджета
Анастасия ФИЛАТОВА
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Строительство моста должно начаться в 2019 годуСтроительство моста должно начаться в 2019 году
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В Самарской области началась подготовка к строительству нового моста через Волгу в районе села Климовка. В ее рамках региональные власти планируют изъять под Тольятти несколько объектов недвижимости.

- Для строительства моста через реку Волгу с обходом Тольятти и выходом на трассы М-5 «Урал» в Ставропольском и Шигонском районах будут изъяты объекты недвижимого имущества и земельные участки, - говорится в распоряжении правительства Самарской области.

Выкупом участков займется региональное министерство транспорта и автомобильных дорог за счет средств областного бюджета.

Напомним, что строительство четырехполосного моста должно стартовать в этом году. На его возведение потратят несколько миллиардов рублей. Сдача объекта намечена на 2024 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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