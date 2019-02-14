Для строительства моста через Волгу под Тольятти изымут землю и недвижимость
В Самарской области началась подготовка к строительству нового моста через Волгу в районе села Климовка. В ее рамках региональные власти планируют изъять под Тольятти несколько объектов недвижимости.
- Для строительства моста через реку Волгу с обходом Тольятти и выходом на трассы М-5 «Урал» в Ставропольском и Шигонском районах будут изъяты объекты недвижимого имущества и земельные участки, - говорится в распоряжении правительства Самарской области.
Выкупом участков займется региональное министерство транспорта и автомобильных дорог за счет средств областного бюджета.
Напомним, что строительство четырехполосного моста должно стартовать в этом году. На его возведение потратят несколько миллиардов рублей. Сдача объекта намечена на 2024 год.
ИСТОЧНИК KP.RU