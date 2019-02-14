В Самаре на улицах Комсомольской и Куйбышева протянут новую троллейбусную линию
В центре Самары протянут новую контактную сеть для троллейбусов. Ее планируется обустроить на улице Комсомольской на участке от улицы Чапаевской до улицы Куйбышева и на улице Куйбышева от улицы Комсомольской до улицы Пионерской. Мэрия Самары дала разрешение ООО «ПроектПоволжья» на подготовку необходимой документации по планировке территории. Информация об этом размещена на официальном сайте городской администрации.
- Компания «ПроектПоволжья» должна подготовить и предоставить всю необходимую документацию в департамент градостроительства в течение 12 месяцев, - говорится в распоряжении мэрии.
Отметим, что с одной стороны новая троллейбусная линия соединится с уже существующей, а с другой стороны — с контактной сетью троллейбусов, котору планируется проложить по Фрунзенскому мосту.
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ИСТОЧНИК KP.RU