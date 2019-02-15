2019-02-15T14:34:28+03:00
Общество

Дмитрий Медведев присвоил статус ТОР Чапаевску

Это даст городу мощный экономический импульс
Анастасия ФИЛАТОВА
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Медведев сообщил о своем решении на инвестиционном форуме в СочиМедведев сообщил о своем решении на инвестиционном форуме в Сочи
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В Самарской области появится еще одна территория опережающего социально-экономического развития. Теперь этот статус вслед за Тольятти получит город Чапаевск. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

- Статус ТОСЭР даст Чапаевску мощный импульс к расширению экономики города и повышению его инвестиционной активности. В частности, там появятся новые предприятия и дополнительные рабочие места, - рассказали в региональном правительстве.

Предполагается, что новые производства в Чапаевске не будут связаны с традиционными отраслями промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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