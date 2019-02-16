В Самаре мужчина, продавший дома на 8 с лишним миллионов рублей, отказался платить налоги и попал под статью
13 февраля следователи возбудили в отношении местного жителя уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. По мнению правоохранителей, мужчина задолжал больше миллиона рублей.
- Подозреваемый уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц в сумме 1 092 000 рублей, не предоставив налоговой декларации за 2016 год, которую он обязан был предоставить до 15 июля 2017 года в ИФНС района, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного районе, где принятие процессуального решения в отношения злоумышленника признали обоснованным.
В указанной декларации нарушить должен был отразить полученный им от продажи недвижимости в 2016 году доход - 8 400 000 рублей. Сейчас расследование продолжается, правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU