2019-02-16T09:10:53+03:00
Происшествия

В Самаре мужчина, продавший дома на 8 с лишним миллионов рублей, отказался платить налоги и попал под статью

Сейчас расследованием уголовного дела занимаются следователи
Михаил ГОРЮНОВ
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Дело о неуплате налогов после расследования передадут в суд Промышленного районаДело о неуплате налогов после расследования передадут в суд Промышленного районаФото: Михаил ГОРЮНОВ
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13 февраля следователи возбудили в отношении местного жителя уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. По мнению правоохранителей, мужчина задолжал больше миллиона рублей.

- Подозреваемый уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц в сумме 1 092 000 рублей, не предоставив налоговой декларации за 2016 год, которую он обязан был предоставить до 15 июля 2017 года в ИФНС района, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного районе, где принятие процессуального решения в отношения злоумышленника признали обоснованным.

В указанной декларации нарушить должен был отразить полученный им от продажи недвижимости в 2016 году доход - 8 400 000 рублей. Сейчас расследование продолжается, правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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