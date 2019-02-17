Стали известны подробности ночного ДТП на Авроре в Самаре

СЕГОДНЯ 17:26 2019-02-17T17:26:20+03:00

Один из пешеходов попал в больницу

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В облГлавке рассказали про ночное ДТП на пересечении Авроры и Гагарина, в результате которого автомобилист сбил двух пешеходов и протаранил три автомобиля.

Оба пострадавших мужчины были доставлены в больницу имени Пирогова. Первому был поставлен диагноз сочетанная травма, травматический шок, сейчас он находится в реанимации. Второй пешеход получил сочетанную травму.

Полицейские подтвердили, что водитель «Черри» отказался проходить медицинское освидетельствование. Сейчас правоохранители проводят проверку, предполагаемому виновнику могут обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью.

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ИСТОЧНИК KP.RU