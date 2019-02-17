Стали известны подробности ночного ДТП на Авроре в Самаре
В облГлавке рассказали про ночное ДТП на пересечении Авроры и Гагарина, в результате которого автомобилист сбил двух пешеходов и протаранил три автомобиля.
Оба пострадавших мужчины были доставлены в больницу имени Пирогова. Первому был поставлен диагноз сочетанная травма, травматический шок, сейчас он находится в реанимации. Второй пешеход получил сочетанную травму.
Полицейские подтвердили, что водитель «Черри» отказался проходить медицинское освидетельствование. Сейчас правоохранители проводят проверку, предполагаемому виновнику могут обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью.
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ИСТОЧНИК KP.RU