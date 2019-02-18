2019-02-18T13:19:27+03:00
Происшествия

В Самаре будут судить уфимца за сбыт героина своей знакомой

Молодому человеку грозит до 20 лет колонии
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские задержали молодого человека с упаковкой наркотиковПолицейские задержали молодого человека с упаковкой наркотиковФото: Архив "КП"
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В ближайшее время перед судом Кировского района Самары предстанет 25-летний уроженец Уфы, который обвиняется в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков в крупном размере.

- В сентябре 2018 года молодой человек приобрел у неустановленного гражданина героин и принес его домой, где расфасовал для дальнейшего сбыта. В том же месяце он продал наркотик своей знакомой, оставив одну упаковку себе. Именно с этой упаковкой он и был задержан полицейскими, - рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.

На время следствия молодого человека поместили под стражу. В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд. Уфимцу грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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