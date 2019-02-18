2019-02-18T18:51:15+03:00
Общество

В самарских детских садах распределят свободные места через автоматизированную систему

Родителям следует проверить заявление
Кирилл КАРИМОВ
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Мест хватит не всемМест хватит не всемФото: архив КП
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В среду, 20 февраля, в Самаре пройдет распределение свободных мест в муниципальных детских садах на 2018-2019 учебный год. Об этом сообщает департамент образования города.

Родителям рекомендуется проверить данные своего заявления в «Автоматизированной системе управления региональной системой образования» до 19 февраля. Если есть неточности, исправить их можно, обратившись в МФЦ.

Распределять места будут в автоматическом режиме, основываясь на наличие права на внеочередное, первоочередное предоставления места, дату регистрации малыша в электронном реестре, возрасте ребенка на 1 сентября 2018 года и направленность группы.

Счастливчикам о зачислении сообщат сотрудники детского сада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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