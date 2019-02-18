2019-02-18T19:20:43+03:00
Наука

Самарцы смогут наблюдать уникальное суперлуние

Для этого достаточно будет просто посмотреть в небо
Кирилл КАРИМОВ
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Такое небесное явления можно увидеть редкоТакое небесное явления можно увидеть редкоФото: Архив "КП"
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Россияне во вторник, 19 февраля, будут наблюдать необычное астрономическое явление – суперлуние. Луна подойдет на минимальное расстояние к Земле, сообщили в планетарии Москве.

Так, в 13:07 по самарскому времени спутник нашей планеты окажется от нее на расстоянии 356 761 км. Полнолуние произойдет около половины шестого. В этот момент Луна будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче обычного. Заход небесного объекта произойдет в 07:59 20 февраля.

Как подчеркивают астрономы, суперлуние 2019 года необычно. Крайне редко происходят близкие совпадения перигея (ближайшей к Земле точки лунной орбиты) и полнолуния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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