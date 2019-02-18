Самарцы смогут наблюдать уникальное суперлуние
Россияне во вторник, 19 февраля, будут наблюдать необычное астрономическое явление – суперлуние. Луна подойдет на минимальное расстояние к Земле, сообщили в планетарии Москве.
Так, в 13:07 по самарскому времени спутник нашей планеты окажется от нее на расстоянии 356 761 км. Полнолуние произойдет около половины шестого. В этот момент Луна будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче обычного. Заход небесного объекта произойдет в 07:59 20 февраля.
Как подчеркивают астрономы, суперлуние 2019 года необычно. Крайне редко происходят близкие совпадения перигея (ближайшей к Земле точки лунной орбиты) и полнолуния.
ИСТОЧНИК KP.RU