Сотрудники КНПЗ призывают к добрым делам

СЕГОДНЯ 10:14 2019-02-19T10:14:44+03:00

На заводе считают, что Международный день спонтанного проявления доброты – не единственный день в году, когда стоит помогать людям.

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На Куйбышевском НПЗ добрая «эстафета» практически не прекращается. В зоне внимания работников завода дети-инвалиды, сироты, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, одинокие старики.

Каждый год сотрудники сами организуют благотворительную новогоднюю елку: десятки детей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья, получают подарки, о которых мечтали. Акцию решили расширить: подарки также получили ребята с тяжелыми формами заболеваний, прикованные к постели. Семьям, у которых дети действительно «на руках», необходимы не только игрушки, но и специальное питание, дорогостоящие лекарства. Все это заводчане приобрели на собранные деньги.

Не оставляют без внимания и одиноких стариков: третий год на предприятии действует акция «Старость в радость». В декабре сотрудники завода навестили с мешком подарков отделение Чапаевского пансионата для ветеранов труда в селе Дубовый Умет.

Предприятие достойно своего коллектива: ежегодно завод оказывает помощь детским садам и школам, техникумам, вузам, детским и ветеранским организациям. Безвозмездная социальная поддержка - часть политики всей компании: только в последние годы при финансовом участии «Роснефть» в Сызрани и Новокуйбышевске выросли Ледовые дворцы, строится новая ледовая арена на Молодогвардейской улице в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU