Не пропустила иномарка: подробности ДТП с упавшей на Московском шоссе автовышкой

СЕГОДНЯ 13:58 2019-02-19T13:58:25+03:00

Из-за перевернувшегося грузовика движение на кольце Московское шоссе - Луначарского было на некоторое время парализовано Фото: соцсети

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В Трамвайно-троллейбусном управлении Самары рассказали подробности утреннего ДТП с участием автовышки на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского. Напомним, там грузовик опрокинулся на левый бок, перегородив дорогу по направлению в город.

- Автовышка ехала по Московскому шоссе. В это время со стороны улицы Луначарского двигался легковой автомобиль Volkswagen. Иномарка не пропустила автовышку и врезалась в нее. От удара машина опрокинулась на бок, - объяснили в ТТУ Самары.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Автовышку пришлось поднимать на колеса с помощью крана.

ИСТОЧНИК KP.RU