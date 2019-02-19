Не пропустила иномарка: подробности ДТП с упавшей на Московском шоссе автовышкой
Авария обошлась без пострадавших
Из-за перевернувшегося грузовика движение на кольце Московское шоссе - Луначарского было на некоторое время парализованоФото: соцсети
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В Трамвайно-троллейбусном управлении Самары рассказали подробности утреннего ДТП с участием автовышки на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского. Напомним, там грузовик опрокинулся на левый бок, перегородив дорогу по направлению в город.
- Автовышка ехала по Московскому шоссе. В это время со стороны улицы Луначарского двигался легковой автомобиль Volkswagen. Иномарка не пропустила автовышку и врезалась в нее. От удара машина опрокинулась на бок, - объяснили в ТТУ Самары.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Автовышку пришлось поднимать на колеса с помощью крана.
ИСТОЧНИК KP.RU