В Тольятти пенсионер получил условный срок за сбитого им насмерть пешехода

СЕГОДНЯ 15:28 2019-02-19T15:28:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тольятти суд вынес приговор 77-летнему местному жителю, который летом прошлого года устроил смертельное ДТП.

- Все произошло 12 июля 2018 года на улице Спортивной. Водитель не уступил дорогу двоим молодым людям 1998 года рождения, которые шли по пешеходному переходу, и сбил их. Один из парней получил тяжкие травмы, а другой скончался. В дальнейшем пенсионер объяснил, что он не заметил пешеходов из-за ослепившего его солнца, - рассказали в прокуратуре Автозаводского района Тольятти.

Суд признал пенсионера виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также его на 3 года лишили водительских прав и взыскали 1 миллион рублей в пользу родителей погибшего молодого человека. Столь мягкое наказание в суде объяснили тем, что мужчина полностью признал свою вину и раскаялся, а также его преклонным возрастом и наличием хронических заболеваний. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU