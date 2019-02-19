Выставка техники, прыжки с парашютами и салют: как пройдет День защитника Отечества в Самаре в 2019 году
В субботу, 23 февраля, в России будет отмечаться День защитника Отечества. В Самаре в честь этого праздника запланировано много различных мероприятий: выставки техники, показательные выступления военных и фейерверк.
Программа празднования:
11:00 торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню горельефа «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы.
13:30 военно-патриотическая акция «Готов к защите Отечества» на 1 очереди набережной Волги в границах улиц Красноармейской и Шостаковича. Выступление государственного ансамбля песни и танца «Волжские казаки».
С 13:55 до 14:10 показательные прыжки с самолета парашютистов ДОСААФ России на точность приземления.
С 14:10 начнет работать армейская полевая кухня.
С 13:00 до 16:00 будут работать тематические интерактивные площадки: отбор военнослужащих по контракту; площадки по автомодельным видам спорта; тир для стрельбы из лука и т.д.
Также жителей и гостей Самары ждут показательные выступления военно-патриотических и военно-исторических клубов; кинологов; спецназа; полеты радиоуправляемых авиамоделей. Кроме того, гости мероприятия смогут посмотреть на выставки ретро-автомобилей; военной техники и средств связи; техники МЧС, Росгвардии, МВД и ДОСААФ; спортивных мотоциклов, автомоделей, судомоделей и авиамоделей; артефактов времен Великой Отечественной войны.
В 21:00 на 1 очереди набережной в границах улиц Красноармейской и Вилоновской артиллеристы устроят праздничный салют. Они сделают 30 холостых залпов из орудий Д-30 и из двух салютных установок.
ИСТОЧНИК KP.RU