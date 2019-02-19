Выставка техники, прыжки с парашютами и салют: как пройдет День защитника Отечества в Самаре в 2019 году

СЕГОДНЯ 16:37 2019-02-19T16:38:55+03:00

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В субботу, 23 февраля, в России будет отмечаться День защитника Отечества. В Самаре в честь этого праздника запланировано много различных мероприятий: выставки техники, показательные выступления военных и фейерверк.

Программа празднования:

11:00 торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню горельефа «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы.

13:30 военно-патриотическая акция «Готов к защите Отечества» на 1 очереди набережной Волги в границах улиц Красноармейской и Шостаковича. Выступление государственного ансамбля песни и танца «Волжские казаки».

С 13:55 до 14:10 показательные прыжки с самолета парашютистов ДОСААФ России на точность приземления.

С 14:10 начнет работать армейская полевая кухня.

С 13:00 до 16:00 будут работать тематические интерактивные площадки: отбор военнослужащих по контракту; площадки по автомодельным видам спорта; тир для стрельбы из лука и т.д.

Также жителей и гостей Самары ждут показательные выступления военно-патриотических и военно-исторических клубов; кинологов; спецназа; полеты радиоуправляемых авиамоделей. Кроме того, гости мероприятия смогут посмотреть на выставки ретро-автомобилей; военной техники и средств связи; техники МЧС, Росгвардии, МВД и ДОСААФ; спортивных мотоциклов, автомоделей, судомоделей и авиамоделей; артефактов времен Великой Отечественной войны.

В 21:00 на 1 очереди набережной в границах улиц Красноармейской и Вилоновской артиллеристы устроят праздничный салют. Они сделают 30 холостых залпов из орудий Д-30 и из двух салютных установок.

ИСТОЧНИК KP.RU