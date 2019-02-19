В Самаре пустят дополнительные автобусы на маршруте № 480
По просьбам жителей его работу усилят в вечерние часы
Фото: минтранс Самарской областиФото: Twitter.com
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В Самаре скорректируют время работы автобуса № 480, который курсирует от железнодорожного вокзала до Кошелев Парка. По просьбам жителей региональное министерство транспорта и автомобильных дорог решило пустить дополнительные автобусы на этом маршруте.
- По словам жителей, после 21:00 ощущается острая нехватка межмуниципального транспорта. В связи с этим по маршруту № 480 в ближайшее время будут пущены дополнительные вечерние автобусы, - рассказали представители ведомства.
По словам чиновников, для удобства самарцев автобусы № 480 начнут ездить в 21:00 и 22:00.
ИСТОЧНИК KP.RU