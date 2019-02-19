Водителя пришлось спасать: в Самаре "Рено" бросился под трамвай на Красноармейской

СЕГОДНЯ 18:58 2019-02-19T18:58:34+03:00

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В Самаре на ул. Красноармейской в Железнодорожном районе произошло столкновение на трамвайных рельсах. Водитель легковушки "Рено" зачем-то бросился под движущийся трамвай. Из-за автомобилиста-камикадзе встало движение общественного транспорта. Очевидцы отмечают, что "Рено" как будто хотел проучить тяжелый трамвай. Но, конечно, больше пострадала машина.

- На месте ДТП пришлось проводить спасательные работы. Выезжала одна единица техники и пять человек, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

По предварительным данным все участники ДТП живы. Причины его сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU