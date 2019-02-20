GM-АВТОВАЗ начал продажи обновленного внедорожника Chevrolet Niva
Стоимость новой модели будет начинаться от 680 тысяч рублей
Новая модель представлена в четырех комплектацияхФото: АвтоВАЗ
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Тольяттинский завод GM-АВТОВАЗ объявил цены на обновленный внедорожник Chevrolet Niva, производство которого началось 22 января.
Новый автомобиль будет доступен для покупки в четырех комплектациях по цене от 680 тысяч до 799 тысяч рублей. Все модели 2019 года оснастили водительской подушкой безопасности, антиблокировочной системой тормозов и спутниковым модулем ЭРА-ГЛОНАСС.
Кроме того, по многочисленным просьбам покупателей тольяттинский завод улучшил шумоизоляцию салона. Отметим, что сейчас обновленная Chevrolet Niva продается со скидкой в 65 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU