Мест на всех не хватает: в Самаре родители первоклашек начали подделывать документы для зачисления в школу

СЕГОДНЯ 11:58 2019-02-20T12:02:52+03:00

Число заявок на зачисление в первый класс в Самаре намного превышает количество мест в школах

Также их уличили в фиктивной регистрации детей в домах, которые находятся неподалеку от нужного учебного заведения

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В школах Самары не хватает мест для новых учеников. В итоге родителям первоклашек приходится идти на всякие ухищрения, чтобы их чадо попало в учебное заведение. К примеру, кто-то «балуется» фиктивной регистрацией ребенка поближе к выбранной школе, а кто-то предоставляет поддельные документы.

- В лицеи, гимназии, Самарскую Вальдорфскую школу и школу «Яктылык» было подано 2042 заявления в то время, как мест там было всего 1113. А вот в остальные школы подали 6653 заявления, и там мест на всех первоклашек тоже не хватило, - рассказала начальник отдела организации деятельности общеобразовательных учреждений департамента образования Татьяна Лапшова.

По словам чиновников, не хватило на всех мест в школе № 58. Специально для них будет открыт дополнительный класс в гимназии № 54. Также планируется открыть допклассы в школах №46, 124, 47, а в школах №149 и № 139 введут 50 и 11 мест соответственно.

Как рассказала Татьяна Лапшкова, в школе № 124 треть будущих первоклассников имеют временную регистрацию, из-за чего не все местные дети попали в учебное заведение. А вот в школе № 132 выявили случаи представления подложных документов о регистрации по месту жительства. Таких детей исключать из учебного заведения не будут, но вот их родителей обязательно привлекут к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU