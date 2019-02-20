Экс-начальника отделения ГИБДД Самары, пойманного на взятке щебнем, уличили в «вымогательстве» канцтоваров

СЕГОДНЯ 15:59 2019-02-20T16:03:45+03:00

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Бывший начальник отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД УМВД по Самаре Алексей Тулин, которого в октябре прошлого года поймали на взятке, сопряженной с вымогательством, в 36 тонн щебня, стал фигурантом еще одного уголовного дела.

- Экс-полицейский подозревается в незаконном вмешательстве в предпринимательскую деятельность. Было установлено, что он заставлял директора ООО «Производственно-строительной компании «Нанс» покупать ему канцелярские товары. В противном случае он угрожал незаконно привлечь фирму к ответственности за нарушения при ремонте дорог, - сообщили в прокуратуре Самарского района.

По данным надзорного ведомства, бизнесмену пришлось покупать и передавать канцтовары в течение года. Их общая сумма составила 54 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении Андрея Тулина возбудили по статье «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности». Сейчас его расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU