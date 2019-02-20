2019-02-20T22:59:25+03:00
Общество

Ждут, пока кого нибудь убьет? Жители Самары обнаружили на проводах над тротуаром громадную ледяную глыбу

Угрожающая сосулька нависает над пешеходной дорожкой на ул. Матросова, коммунальщики о ней видимо не знают
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Огромная ледышка на проводах угрожает жителям СамарыОгромная ледышка на проводах угрожает жителям Самары
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Жители Самары в социальных сетях пожаловались на громадную ледяную глыбу, которая висит над тротуаром около дома №35 по ул. Матросова. Фотографию выложили в одном из пабликов. "Сосулька" действительно впечатляет размерами, прямо под ней бесстрашно идут люди, видимо не замечающие угрозы своей жизни и здоровью.

- Куда смотрят коммунальщики?Это же чистый кусок льда! Если кому-то на голову упадет, неприятностей не оберешься, - возмущается автор снимка.

По словам очевидцев, до этого с крыши скидывали снег, на дороге образовалось мессиво, так что у людей нет особенного выбора, где ходить. Так вышло, что протоптанная тропинка ведет как раз под глыбой льда, которая нависает сверху. Комментаторы рассказывают, что подобные глыбы висят по всему городу. Остается надеяться, что администрация района отреагирует на сигнал и сосульку уберут, не дожидаясь трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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