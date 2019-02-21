Академию Наяновой в Самаре преобразуют в школу для одаренных детей
В Самаре определились с дальнейшей судьбой академии Наяновой, которая осенью прошлого года лишилась аккредитации на высшее образование. Планируется, что учебное заведение продолжит свою работу в статусе центра одаренности.
- Академия Наяновой трансформируется в нетиповое общеобразовательное учреждение, которое будет обучать детей с 1 по 11 класс как центр одаренности, как академия одаренности. Сейчас мы вместе с педагогическом составом заведения разрабатываем соответствующую концепцию, - рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.
Напомним, что с 1 января 2019 года все студенты академии Наяновой продолжили свое обучение в вузах Самарской области и других регионах страны на бюджетной основе. Что касается учеников среднего звена, то они продолжили обучаться в академии в обычном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU