2019-02-21T10:23:07+03:00
Общество

Академию Наяновой в Самаре преобразуют в школу для одаренных детей

Там будут учиться дети с 1 по 11 класс
Анастасия ФИЛАТОВА
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Студентов академии с 1 январе перевели на обучение в другие вузыСтудентов академии с 1 январе перевели на обучение в другие вузыФото: Google. Карты.
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В Самаре определились с дальнейшей судьбой академии Наяновой, которая осенью прошлого года лишилась аккредитации на высшее образование. Планируется, что учебное заведение продолжит свою работу в статусе центра одаренности.

- Академия Наяновой трансформируется в нетиповое общеобразовательное учреждение, которое будет обучать детей с 1 по 11 класс как центр одаренности, как академия одаренности. Сейчас мы вместе с педагогическом составом заведения разрабатываем соответствующую концепцию, - рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Напомним, что с 1 января 2019 года все студенты академии Наяновой продолжили свое обучение в вузах Самарской области и других регионах страны на бюджетной основе. Что касается учеников среднего звена, то они продолжили обучаться в академии в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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