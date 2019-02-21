Уровень погодной опасности в Самарской области поменяли с "желтого" на "оранжевый"

СЕГОДНЯ 18:48 2019-02-21T18:52:05+03:00

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В четверг, 21 февраля, в Самарской области из-за снегопада с 19 часов установили оранжевый уровень погодной опасности.

- Данный уровень ассоциируется с реальной опасностью возникновения чрезвычайной ситуации, поэтому жителям стоит быть осторожнее и внимательнее на улицах, а водителям - лучше отказаться от поездок на личном транспорте, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

По данным Приволжского УГМС, осадки в виде снега будут продолжаться в Самарской области всю ночь. Местами будет идти сильный снег. На дорогах возможны снежные заносы. Отметим, что днем в регионе был объявлен желтый уровень опасности, но из-за ухудшения погоды его решили поменять на оранжевый.

ИСТОЧНИК KP.RU