2019-02-21T22:18:58+03:00
Происшествия

Это вопиющий случай: губернатор велел разобраться в истории с гробом около здания правительства в Самаре

Родственникам покойного удалось привлечь внимание властей к проблеме захоронения на кладбище Рубежное
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новость о том, что в Самаре перед дверьми Белого дома поставили гроб с покойником, наконец дошла до руководства области. Теперь чиновники назначают по факту незахоронения умершего на кладбище Рубежное многочисленные проверки.

- Находясь в Тольятти, узнал о вопиющем случае незахоронения покойного в Самаре. Дал поручение главе города Елене Лапушкиной, департаменту по борьбе с коррупцией и лично его руководителю Юрию Рожину жестко разобраться в произошедшем, - прокомментировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

К слову, свою точку зрения на этот счет уже высказали и представители городской администрации. Они назвали эту ситуацию неоднозначной и даже предположили, что это могла быть провокация.

Напомним, гроб с телом возле здания регионального правительства появился вечером 21 февраля. Туда его привезли родственники покойного, которым какие-то «братки» не дали захоронить его на кладбище Рубежное. Через некоторое время гроб убрали. Дальнейшая его судьба пока не известна. Сейчас установлением причин и всех обстоятельств конфликта занимаются правоохранители.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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