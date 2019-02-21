2019-02-21T21:12:15+03:00
Общество

На кладбище не пускают братки: в Самаре гроб с покойником принесли под стены здания правительства

Власти не спешат реагировать на проблему с захоронением умершего на кладбище Рубежное
Анастасия ФИЛАТОВА
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Гроб с покойником стоит возле дверей Белого дома, но реакции властей пока не последовалоГроб с покойником стоит возле дверей Белого дома, но реакции властей пока не последовалоФото: скрин с видео
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В четверг, 21 февраля, в Самаре развернулся настоящий скандал: перед зданием регионального правительства выставили гроб с покойником. Как оказалось, мужчину не дали захоронить на кладбище Рубежное, поэтому родственники покойного привезли его под окна самарских властей.

- Покойный — Валерий Малеев. Он вроде бы умер от туберкулеза, а потом долгое время лежал в морге, потому что его бывшая гражданская жена Анна не могла собрать денег на захоронение. Недавно она нашла организацию — ИП Воробьев, которая согласилась захоронить мужчину за приемлемую цену. Однако тут начались проблемы. На кладбище Рубежное действует настоящая монополия. Там хоронит только одна фирма, - рассказал корреспонденту КП-Самара депутат собрания представителей Красноярского района Азат Туймасов.

В Самаре женщина, отчаявшаяся похоронить родственника на кладбище, привезла гроб с телом к зданию правительства.

Фирме, с которой связалась женщина, сначала никак не хотели выдавать разрешение на захоронение. Пришлось немного поругаться. В итоге необходимые документы дали. Предоставить участок для захоронения должен был сотрудник МКУ. Однако, когда родственники покойного приехали с утра на кладбище, его там не было. Он приехал только часа в два. По мнению депутата, это было сделано специально. Об этом произволе близкие умершего написали в Твиттере губернатору Дмитрию Азарову и депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну. В итоге сотрудник МКУ все же приехал.

- Работник муниципального учреждения показал, где можно копать. Однако после этого приехали ребята бандитской наружности порядка 30 человек. Они окружили место будущей могилы и не давали копать. Они подставляли свои ноги под лопаты и ломы похоронщиков. В итоге могилу выкопать так и не удалось. В пять часов кладбище закрыли, - добавил Азат Туймасов.

Самарчанку не пустили на кладбище похоронить родственника.

Родственники покойного вызвали полицию, но разрешить конфликт не удалось. Он продолжился в больнице. Злоумышленники не давали вывезти тело покойного из морга, узнав, что близкие мужчины решили отвезти его к дверям Белого дома (здание Правительства Самарской области). Однако в конечном итоге задумка отчаявшихся людей удалась. Уже в течение долгого времени гроб с покойным стоит возле здания регионального правительства, но реакции со стороны властей до сих пор не последовало. К 10 часам вечера на площади уже было пусто. Куда делись родственники и гроб - неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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