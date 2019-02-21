В Покровке, где «выселяют» медпункт, в 2019 году построят модульный фельдшерский павильон

СЕГОДНЯ 23:11 2019-02-21T23:14:59+03:00

По истечению срока аренды помещения фельдшерский пункт в селе Покровка оказался под угрозой исчезновения Фото: Яков КНЯЗЕВ

На время работ жителям будут оказывать выездную помощь врачи Борской больницы

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История с закрытием единственного фельдшерского пункта в селе Покровка, где основную часть населения составляют пенсионеры, получила продолжение. Министерство здравоохранения Самарской области после публикации на сайте «Комсомольской правды — Самара» статьи об этой проблеме решило перенести сроки строительства модульного павильона для фельдшерского пункта с 2020 на 2019 год.

- Фельдшерско-акушерский пункт в селе Покровка Борского района в течение многих лет на правах аренды располагался в здании бывшей школы, принадлежащем ООО «Опытно-производственное сельскохозяйственное предприятие «Покровское». Недавно договор аренды истек, а других нежилых помещений, в котором можно было бы разместить ФАП, в селе нет. Поэтому возведение модульного здания в Покровке было решено перенести на более ранний срок, - сообщила samara.kp.ru руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний Светлана Михальченко.

На время строительства помещения для фельдшерского пункта жителям Покровки будут оказывать выездную медпомощь с использованием передвижного мобильного комплекса. Соответствующее поручение уже было дано главному врачу Борской центральной районной больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU