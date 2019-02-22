2019-02-22T09:11:47+03:00
Происшествия

В Тольятти поймали уголовника, который в шутку «заминировал» больницу

Мужчине грозит крупный штраф или новый срок в колонии
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина "заминировал" больницу по телефонуМужчина "заминировал" больницу по телефонуФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Недавно в полицию Тольятти поступило сообщение о том, что одна из больниц города заминирована. Стражи порядка в срочном порядке выехали на место и обследовали здание, но ничего подозрительного или опасного они не обнаружили. Сообщение оказалось ложным.

- Полицейские определили номер, с которого поступил звонок, и установили личность его владельца. Им оказался 50-летний житель Тольятти, который ранее был судим за незаконное хранение наркотиков, грабеж, разбой и угон автомобиля, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Стражи порядка задержали мужчину и завели на него уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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