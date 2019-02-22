В Сызрани неисправный холодильник «убил» пенсионерку

СЕГОДНЯ 09:51 2019-02-22T09:51:56+03:00

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На минувшей неделе в квартире на первом этаже дома на улице Керамической в Сызрани произошел пожар, в результате которого погибла 77-летняя женщина.

Тело пенсионерки было обнаружено возле кухни. Именно там началось возгорание. Как выяснили сотрудники отдела надзорной деятельности сызранской противопожарной охраны, причиной возникновения пожара стал неисправный холодильник. Видимо, женщина поняла, что в ее квартире начался пожар, и хотела добраться до источника возгорания, но из-за проблем со здоровьем не смогла. В итоге она задохнулась угарным газом, пишут местные СМИ. В настоящее время проверка по факту произошедшего продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU