2019-02-22T11:25:52+03:00
Общество

В Самаре у дома Челышева из-за снега обрушилась крыша

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал
Анастасия ФИЛАТОВА
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Кровля не выдержала тяжести снегаКровля не выдержала тяжести снега
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В историческом центре Самары произошло еще одно обрушение крыши дома из-за тяжести снега. На этот раз не выдержала кровля доходного дома купца Челышева на улице Красноармейской, 60. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал — чердак выдержал удар, обвала потолков не было.

Отметим, что этот дом был построен в 1899 году, Он относится к памятникам культуры федерального значения. Недавно врио руководителя правления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко сообщил, что дом признали непригодным для проживания, поэтому жильцов частично расселят. Само здание планируют реконструировать.

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К счастью, никто не пострадал (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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