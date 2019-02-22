В Самарской области восстановили движение по двум региональным трассам

СЕГОДНЯ 13:03 2019-02-22T13:03:54+03:00

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В пятницу, 22 февраля, в двух районах Самарской области сняли ограничения на движение по региональным трассам, которые ввели накануне утром.

- Движение по дороге «Пестравка — Марьевка — Падовка» в Пестравском районе и по дороге «Березняки — Новые Ключи» в Кинель-Черкасском районе возобновлено, все ограничения сняты, - сообщили в региональном правительстве.

Отметим, что ранее был ограничено проезд и по трассе «Отрадный — Первомайский». Пока информации о снятии там ограничений не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU