2019-02-22T08:54:56+03:00
Общество

В Самарской области из-за снегопада перекрыли несколько дорог

Сейчас в регионе действует желтый уровень погодной опасности
Анастасия ФИЛАТОВА
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Движение ограничили по дорогам Пестравского и Кинель-Черкасского районовДвижение ограничили по дорогам Пестравского и Кинель-Черкасского районов
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Снегопад, который нагрянул в Самарскую область в четверг, 21 февраля, стал причиной не только затяжных пробок, но и перекрытия дорог. Так, по данным регионального правительства, вчера было ограничено движение транспорта по трем трассам в двух районах области: Кинель-Черкасском и Пестравском.

- Из-за непогоды пришлось ограничить проезд по дорогам: «Отрадный — Первомайский», «ПестравкаМарьевка — Падовка» и «Березняки — Новые Ключи», - сообщили в АСАДО.

Отметим, что к утру пятницы, 22 февраля, погода в Самарской области улучшилась ненамного. Синоптики по-прежнему прогнозируют сильный снег, метель и юго-западный ветер 10-15 м/с. Между тем в ГУ МЧС по региону объявили о понижении уровня погодной опасности с «оранжевого» на «желтый».

ИСТОЧНИК KP.RU

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