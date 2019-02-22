"Это розыгрыш!": следователи рассказали о видео с похищением парня в Самаре

СЕГОДНЯ 16:20 2019-02-22T16:20:14+03:00

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Попавшее на видео дерзкое похищение парня возле торгового центра "Аврора" на Аэродромной в Самаре активно обсуждают в социальных сетях. Полицейские сообщили, что запись была передана следователям. Как стало известно samara.kp.ru, те уже вынесли решение.

- Это был розыгрыш, в возбуждении уголовного дела отказали, - рассказала корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" старший помощник руководителя регионального СУ СК Елена Шкаева.

Напомним, что очевидцы запечатлели, как к остановке подъезжает черный автомобиль BMW, и из него выходят люди в масках. После этого они подбегают к парню, якобы ждавшему автобус, и насильно заталкивают в багажник своей машины. На защиту молодого человека сразу встали прохожие. Они попытались отбить его у похитителей, но ничего не получилось. Машина вместе с похищенным быстро уехала в неизвестном направлении. Произошедшее попало на камеру мобильного телефона одного из очевидцев.

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Правоохранители проводят проверку по факту размещенного в соцсетях ролика (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU