Прятали наркотики в трубу и фотографировали тайники: в Тольятти задержали двух наркосбытчиков

СЕГОДНЯ 09:59 2019-02-24T09:59:22+03:00

Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям на территории региона. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Во время патрулирования полицейские заметили на двух мужчин. Один из них прятал в металлической трубе, торчащей из снега, сверток, а второй это фотографировал. Заметив полицейских, мужчины попытались скрыться. При этом один из них что-то выбросил из кармана куртки. Убежать мужчинам не удалось, их задержали.

- Задержанными оказались ранее не судимые жители Тольятти 29 и 28 лет. Мужчины рассказали, что делали, так называемые, «закладки». По их словам, они уже успели сделать 15 таких тайников, в разных местах города, - рассказали в пресс-службе МВД России по Самарской области.

Благодаря этой информации полицейские в присутствии понятых обнаружили и изъяли на разных улицах Тольятти свертки. В тайниках находились полимерные пакеты с порошкообразным веществом. В итоге всего на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области было направлено 30 свертков. Эксперты установили, что внутри находилось синтетическое наркотическое вещество. По данным оперативников, все изъятое предназначалось для дальнейшей реализации.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU