2019-02-24T09:59:22+03:00
Происшествия

Прятали наркотики в трубу и фотографировали тайники: в Тольятти задержали двух наркосбытчиков

Мужчин поймали с поличным
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям на территории региона.Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям на территории региона.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Во время патрулирования полицейские заметили на двух мужчин. Один из них прятал в металлической трубе, торчащей из снега, сверток, а второй это фотографировал. Заметив полицейских, мужчины попытались скрыться. При этом один из них что-то выбросил из кармана куртки. Убежать мужчинам не удалось, их задержали.

- Задержанными оказались ранее не судимые жители Тольятти 29 и 28 лет. Мужчины рассказали, что делали, так называемые, «закладки». По их словам, они уже успели сделать 15 таких тайников, в разных местах города, - рассказали в пресс-службе МВД России по Самарской области.

Благодаря этой информации полицейские в присутствии понятых обнаружили и изъяли на разных улицах Тольятти свертки. В тайниках находились полимерные пакеты с порошкообразным веществом. В итоге всего на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области было направлено 30 свертков. Эксперты установили, что внутри находилось синтетическое наркотическое вещество. По данным оперативников, все изъятое предназначалось для дальнейшей реализации.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поздравление из космоса: Самарский космонавт Олег Кононенко поздравляет россиян с Днем защитника Отечества
Он чуть не устроил серьёзное ДТП: в Самаре задержали неадекватного водителя
В Самаре ищут водителя белого ВАЗ 2114, который сбил людей на Московском шоссе
В Самаре задержали 16-летнего угонщика
Живые скульптуры, танцы и улыбки: в Самаре проходит зимний фестиваль "Пластилиновый дождь"
Ночной пожар в Сызрани: квартиру в пятиэтажке тушили тридцать пожарных
В Тольятти приедет заслуженный артист России Василий Мищенко
В Самаре на Аэродромной нашли очередную снежную глыбу-убийцу
"Очень жду новую "Игру престолов" Александр Самедов рассказал о пристрастиях в музыке и кино
Полежит до весны? Крышу на Кировском рынке, обвалившуюся под тяжестью снега, не стали возвращать на место
"Вот и отметил праздник": в Тольятти мужчина разбился, упав с 18 этажа