2019-02-25T11:38:47+03:00
Общество

Стало известно, кто займется восстановлением обвалившейся крыши дома Челышева

На минувшей неделе кровля не выдержала скопившегося снега и частично обрушилась
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ремонтом крыши должна заняться управляющая компанияРемонтом крыши должна заняться управляющая компанияФото: Соцсети
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В управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области прокомментировали происшествие с обвалившейся из-за тяжести снега крышей дома Челышева на улице Красноармейской, 60. По словам представителей ведомства, за содержание дома, чердака и крыши несет ответственность управляющая компания, значит она же и должна заняться противоаварийными работами.

- Капремонт крыши и фасада дома запланирован на 2021-2023 года, а капремонт фундамента – с 2023 по 2025 года по региональной программе капитального ремонта, - сообщили в УГООКН Самарской области.

Также в ведомстве отметили, что летом 2017 года часть квартир - №№ 24, 25, 26, 28, 29 - были признаны непригодными для жилья. Что касается решения о признании дома аварийным и подлежащим реконструкции, то оно не принималось. Сегодня, 25 февраля, в дом Челышева наведаются сотрудники УГООКН и составят акт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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