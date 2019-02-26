2019-02-26T11:51:02+03:00
Общество

В ГУ МВД Самарской области назначили нового начальника управления уголовного розыска

Оперативное подразделение возглавил бывший руководитель управления по контролю за оборотом наркотиков Павел Жилюнов
Михаил ГОРЮНОВ
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Павел Жилюнов уже приступил к работеПавел Жилюнов уже приступил к работеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В региональном ГУ МВД на днях произошли штатные изменения. Как стал известно "Комсомольской правде - Самара", управление уголовного розыска возглавил полковник полиции Павел Жилюнов.

Павлу Александровичу 48 лет. В оперативных службах он работает давно. В 2016 году Жилюнов был заместителем начальника отдела раскрытия имущественных преступлений УУР. В последнее полицейский время трудился в должности заместителя начальника управления по контролю за оборотом наркотиков в региональном главке.

Исполняющим обязанности начальника уголовного розыск областного МВД до последнего времени являлся Рамиль Хвалев. Его рассказы о резонансных уголовных делах и не только ищите на samara.kp.ru. Сейчас Хвалев остается заместителем руководителя УУР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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