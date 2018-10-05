Труп под гробом и бизнесмен на цепи: врио начальника уголовного розыска облМВД рассказал о резонансных преступлениях

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-05T16:10:45+03:00

Рамиль Михайлович на службе уже 20 лет, за это время случилось многое Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полковник полиции Рамиль Хвалев поделился воспоминаниями со своей службы и объяснил, как ищут без вести пропавших людей и когда исчезают шансы найти их живыми

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5 октября все оперативники России отмечают значимую дату — 100-летие их доблестного подразделения. Юбилей празднует и врио начальника управления уголовного розыска регионального ГУ МВД Рамиль Хвалев. В очередном выпуске специального проекта «КП-Самара» и областного Главка он поведал о делах насущных и самых ярких случаях в своей карьере.

С детства рисовал милиционеров

Герой этой публикации родился в 1978 году в Смышляевке. Рамиль с самого детства задумывался о том, чтобы стать стражем порядка, о чем свидетельствуют хотя бы рисунки в первом классе — как-то, выполняя задание «Кем хотите стать?», он изобразил Дядю Степу. Да и другие факторы обязывали — отец, Михаил Васильевич, был сначала кинологом, потом участковым, а в последствии трудился в дежурной части. Мальчик жил буквально в 10 метрах от отделения и многое из того, чем занимаются правоохранители, видел воочию.

В самарский филиал Елабужской школы милиции Хвалев поступил в 18-летнем возрасте, со второго раза. Первый — чуть не получилось, но парень не отчаивался и на протяжении года готовился. Новая попытка вышла удачной.

Педагоги из школы милиции напоминали нашему собеседнику знаменитого киногероя

— Закону, криминалистике обучали, показывали, как на местах все происходит, — говорит Хвалев. — Повезло с педагогами, они старой формации, немножко похожи на Анискина — визуально и по практике. Это люди, которые работали на «земле», объяснявшие, как есть на самом деле.Ведь в реальности все не совсем так, как в учебниках пишут. Практика и теория — разные вещи.

Первое дежурство - знакомство с женой!

Рамиль Михайлович отучился два года и в 1998 году попал в уголовный розыск Смышляевского отделения милиции. И здесь не обошлось без познавательных моментов.

— Наставлял меня старший оперуполномоченный Олег Козлов. Взрослый сотрудник, давал множество полезных советов. Основной — в нашей работе нужно быть честным со своими товарищами и коллективом, без какой-либо заинтересованности личной, все делать только по фактам. К жуликам тоже нельзя предвзято относиться, преступник преступнику рознь. Кто-то идет дальше, другой раскаивается. Плюс, я всегда слушал советы отца, который говорил, что главное — любить свою работу, — делится собеседник.

Начинающий милиционер буквально жил на службе и именно там встретил будущую жену:

— Марина работала следователем в Смышляевском отделении. Мы познакомились с ней на первом дежурстве. Сейчас у нас трое детей — два мальчика и дочь. Марина теперь полковник юстиции — занимается преподавательской деятельностью. Семья — это опора, которая всегда рядом и помогает.

Спросил на авось - раскрыли убийство

В числе первых дел Рамиля Хвалева — убийство гражданина по фамилии Сударушкин. Тело весной 1998-го местные жители обнаружили на кладбище в Смышляевке. В тот же период в реке Падовка нашли другой труп — казака. Обоих мужчин задушили.

— Преступления совершены весной. Я был курсантом тогда, а на службу пришел осенью — убийство еще не раскрыли, — вспоминает полицейский.

Силовики провели оперативно-разыскные мероприятия, которые дали плоды. Подозрения пали на товарища одной из жертв:

— Мы выяснили, что казака мог убить его знакомый. Они вместе служили, охраняли дачные массивы, а затем один пропал. У них на участке мы нашли следы драки и поняли, что к содеянному имеет отношение коллега убиенного. Он нам признался и описал, что произошло.

Самое интересное было потом:

— Мы ехали в машине — я, старший опер Евгений Сергеичев и подозреваемый. Везли его в отдел. Я подумал, что того задушили, этого тоже, и спросил, просто так, на авось: «Слушай, а зачем ты того на кладбище убил?» Смотрю на него в зеркало заднего вида, а он внезапно отвечает: «Да я был пьяный и мимо кладбища шел, решил там посидеть. А этот мимо идет. Я ему замечание, слово за слово, ну и задушил его!»

Сейчас полицейский следит за всем, что происходит в Самарской областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

При виде мертвого человека юный сотрудник не растерялся — в обратном случае можно было бы писать увольнительную. Если выбрал такой путь, то привыкай к пугающему, потому что зачастую происходят действительно ужасные вещи.

— Когда я только пришел работать, в поселке Спутник убили бабушку в частном доме. Мы выехали туда, — рассказывает полковник полиции. — Я «охранял» место происшествия долгое время. Один в пустом доме с трупом ждал, пока группа не приедет. Рядом топор, которым ее по голове ударили. Мы отрабатывали контингент и выяснили, что это внук погибшей совершил преступление. И это самое страшное — родной человек, который приезжал в гости, жил у нее...и топором по голове. Из-за денег.

Бандитизм

Молодой человек в смышляевском УгРо служил 5 лет. В 2000-м году он получил высшее юридическое образование, в 2003 перевелся на должность старшего оперуполномоченного УБОП, позже стал занимать руководящие должности в отделениях ГУВД по борьбе с бандитизмом. В 2012-м Рамиль Михайлович возглавляет ОБОП, а в 2016 попадает в УУР ГУ МВД России по Самарской области. За это время милиция уже стала полицией, а сотрудник набрался огромного опыта в делах, связанных с таким понятием, как «организованная преступность».

— В основном мы документировали статью 209 УК РФ — «Бандитизм». Разоблачали группы, которые занимались разбойными нападениями на жилища граждан и коммерческие структуры, а также похищениями, вымогательствами, разбоями на трассах, — объясняет Хвалев.

За годы службы Хвалева неоднократно награждалиФото: ГУ МВД России по Самарской области

Если сегодня таких серьезных банд, как уверяет руководитель УР, не осталось — «часть в коммерцию ушла, кто-то за границу, третьи на кладбище...», то года до 2006 они активно существовали.

— В 2004 году была серия нападений на магазины в Куйбышевском и Волжском районах, — приводит пример оперативник. — Орудовала банда Уполовникова, который в свое время был водителем-телохранителем у коммерсанта. Как-то тот перевозил крупную сумму денег, Уполовников про это узнал и коммерсанта убили — застрелили с обреза. Тело закопали под огромной водяной трубой оросительной системы. После этого Уполовников взял троих человек с Куйбышевского района и они, с обрезом, начали совершать налеты на магазины. То, что это серия, стало понятно сразу — приметы, оружие, показания свидетелей, все совпадало. Эпизодов было штук 15, но на одном из разбоев они засветили машину. Мы установили владельца, начали отрабатывать и узнали полную информацию. Нашли и банду, и обрез, и убийство раскрыли.

Похищение бизнесмена Тахмазова

Раскрутка таких преступлений — занятие непростое. Но случались и более запутанные:

— В области этническая группа занималась похищениями людей с дальнейшим вымогательством денежных средств за них. Было порядка 10 эпизодов, но остановлюсь на Тахмазове. Его похитили в 2008 году. У родственников стали вымогать 11 миллионов рублей. При этом преступники постоянно присылали родственниками видеозаписи, на которых видно, как похищенный сидит в подвале в цепях. Мы сидели в подразделении на Авроре, домой не уходили. 51 день занимались этим преступлением и в конце концов нашли потерпевшего — в Волжском районе, в частном доме, он был прикован цепями. Похитителей задержали и осудили. На них вышли благодаря кассетам с видео, которые злоумышленники привозили в разные точки города. Мы отследили автомобиль, на котором их доставляли.

В полиции внимательно относятся к расследованию каждого преступленияФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тяжелыми для расследования оказались и недавние похищения детей из Тольятти и Кинеля. В таких делах всегда есть доля риска:

— Очень серьезное дело — надо и чтобы ребенок был здоров, и негодяев поймать. Если бы мы не поймали их, они бы и дальше детей похищали. Мы понимали, что задерживать надо, но пока ребенка не увидишь — сомнения присутствуют.

Убийство девочки на Блюхера и мать-негодяйка из Тольятти

Истории с несовершеннолетними — больная тема для полковника, который, напомним, сам является многодетным отцом:

— В Тольятти в том году обнаружили новорожденного ребенка — в мусорном баке, который отвезли на полигон. И до сих пор трудимся, не можем мать найти. Но рук не опускаем, потому что такие дела раскрыть — дело принципа.

Преступления против детей - всегда тяжелый грузФото: Михаил ГОРЮНОВ

Не менее шокирующее происшествие случилось летом этого года — убийство 7-летней Юли на Блюхера. Там отыскать причастного, к счастью, удалось:

— Участники этого преступления знакомы, с одного двора. Обвиняемый проживал в соседнем подъезде от потерпевшей. Семья девочки непростая, сыновья стали говорить на отца, мама подтверждала. Затем братья стали говорить, что это они сделали. Непонятные ситуации. А этот товарищ тоже бегал, изображал бурную деятельность в поисках ребенка. Но вскоре нам попался один момент, прямо указывающий на него. Как установили, он ее перед убийством просто за руку взял и увел.

Душкова найдут

Уголовный розыск большое внимание уделяет без вести пропавшим людям и тяжким преступлениям прошлых лет — они все на контроле. До сих пор продолжается кропотливый поиск бизнесмена Александра Душкова из Тольятти. Существует несколько версий и уверенность, что рано или поздно его найдут. Не потеряна надежда и в истории с аспиранткой ПГСГА Лидией Буслаевой, которую забитой до смерти обнаружили в Новосемейкино в 2011 году. Там сложнее, но, как и в каждом подобном деле, собрана специальная группа, занимающаяся выяснением обстоятельств трагедии.

Шансы найти Душкова оперативники оценивают высокоФото: другой источник.

Рамиль Михайлович отмечает, что понять, когда шансов отыскать разыскиваемого живым нет, можно по обстоятельствам:

— Наглядный случай. Полтора года назад пропал один вахтовик, искали — безрезультатно. Нашли очевидца, который сказал: «Да вот он с местными сидел, те его побили, на машине увезли». Ясно, что если бы человек живым и здоровым был, то появился. Пришлось разыскать этих товарищей, участвующих в конфликте. Они нам показали, где спрятали труп.

Белый и Череп

Зачастую розыск бесследно исчезнувшего человека усложняют те, кто имеет отношение к его пропаже. Злоумышленники иногда пытаются замести следы, причем весьма изощренно. Жуткий кошмар в поселке Степняки — как пример. Тело пропавшего без вести Дмитрия «Белого» Белопасова обнаружили под чужим гробом. Его предполагаемый убийца — Сергей Пустовит — подался в бега.

— Человека нет, мы понимаем, что он убит. Дом подозреваемого осмотрели, обнаружили там кровь и вскоре стало понятно, чья она. Жена его тоже перестала отрицать наличие имевшегося конфликта, — описывает ситуацию Хвалев. — А потом у нас появились свидетельства, что Пустовит два раза к одной могиле возвращался. И его знакомый признался, что помогал прятать труп. Почему выбрали именно такой способ? Пустовит занимался похоронами на деревенском уровне, копал могилы, все логично. Получилось, что подготовили одну могилу и как раз человека убили.

Сергей Пустовит может скрываться в другой странеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Где находится Пустовит, он же «Череп», точно неизвестно. Но сотрудники УР предполагают, что он сбежал на Украину, и принимают меры для его задержания.

Служба и опасна, и трудна

В ходе беседы Рамиль Хвалев подчеркивает, что важную роль играет взаимодействие с коллегами из других регионов. Оно хорошо налажено:

— Не было такого, чтобы мы или нам отказали. Межрегиональная тема — электронные мошенничества. Если раньше они часто совершались из тюрем, то теперь другая тенденция. Мошенники снимают квартиры и оттуда ведут свои дела. Но мы раскрываем. Раскрываемость вообще хорошая — по всем преступлениям.

И.о. начальника УУР отмечает, что раскрываемость преступлений сейчас в Самарской области хорошаяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативник не скрывает, что приходилось сталкиваться и с опасностью. Благо, обошлось:

— Было в УБОПе дело о вымогательстве, где-то 2005 год. Вымогатели сожгли гражданину гараж с машиной, звонили ему, угрожали. И потерпевший вышел на нас, а им сказал — «С вами приедут пообщаться мои друзья, не милиционеры». Мы взяли СОБР, я поехал, коллега мой и потерпевший. Встретиться договорились на площадке у дворца спорта авиационного завода. Стояли у дворца, подходит неизвестный, говорит: «Вы такие то?» «Да». «Пойдемте, там во дворе вас ждут». Мы пошли, потерпевший остался. Двор глухой, один выход. По углам толпа с оружием, 4 машины, засада. А мы втроем. Они начали доказывать, что «потерпевший виноват, почему его нет?» Решили позвать его — пусть придет, расскажет, почему он не прав. Выпустили одного из наших - позвать, но он привел не потерпевшего, который на остановке стоял, а СОБР. Те уже готовились стрелять, кто-то вытащил «ТТ», однако, наши сотрудники благополучно всех задержали, изъяли оружие, виновных осудили за вымогательство. Тогда реальная угроза была.

Удивленный жулик и Шерлок Холмс

Преступников Хвалеву пришлось по долгу службы повидать достаточно. Какого-то одного из них он не выделяет. Хотя, были и запоминающиеся:

— Человек однажды попал в больницу с травмами и сообщил: «Меня порезал такой-то, ночью. Встретил и нанес ранение». Дело в Смышляевке было. Преступник убежал. Мы нашли его съемную квартиру в Самаре. Там он появлялся редко, но бабушка-соседка сказала, что приходит по ночам — слышала шаги. Дала ключи от этой квартиры. И вот как-то ночью она позвонила — «Пришел». Мы прибыли где-то через час. Три милиционера с оружием, а он в кровати лежал, спал. Только представьте его глаза и лицо! Я на всю жизнь запомнил то выражение, иногда всплывает в памяти. Он явно нас не ждал!

Шерлок Холмс занимает почетное место в рабочем кабинетеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Открыл секрет сыщик и про своих кумиров. Они классические, из советских фильмов — Шерлок Холмс, а также Глеб Жиглов и Володя Шарапов. Портрет английского детектива в исполнении Василия Ливанова даже висит в рабочем кабинете врио начальника. Был там и Жиглов, но его он подарил другу.

Встретимся с ребятами

Свободного времени у Хвалева мало, его он посвящает семье и питомцам — любит гулять по лесу с овчаркой по кличке Чингиз и хаски Тейрой. Хобби офицера — летняя рыбалка.

— Самый запомнившийся улов, когда мы с друзьями втроем поехали в Астрахань и поймали одну рыбу. За 3 дня. Втроем поехали поймали одного сазана и отпустили. Вот это я запомнил! — смеется оперативник.

Питомцы семьи Хвалевых - любимы и детьми, и взрослымиФото: из архива героя публикации

Нынешнее торжество — большое событие для полковника полиции:

— Служба здесь— как бы громко не звучало — одна из основных. Кто понимает, с этим не поспорит. Отпразднуем с размахом, сто лет все-таки. Планирую встретиться с сослуживцами со Смышляевки, которые уже на пенсии, но сначала здесь в Управлении ветеранов соберем, личный состав поздравим.

«КП-Самара» присоединяется к поздравлениям самарских оперативников и продолжит рассказывать о них. Не пропустите!

Рамиль Хвалев поздравляет с праздником всех своих коллег оперов

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