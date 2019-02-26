Глава департамента образования Самары займет пост руководителя Счетной палаты региона
Счетной палате Самарской области назначили нового руководителя. Им стала Елена Дуброва, которая сейчас занимает пост главы департамента образования Самары. Ее кандидатура была одобрена большинством голосов на заседании Самарской губернской думы.
- У Антонины Зубковой, которая возглавляла Счетную палату с 2014 года, истек срок полномочий, поэтому было решено найти ведомству нового руководителя. Губернатор Дмитрий Азаров предложил кандидатуру Елены Дубровой, - сообщил спикер губдумы Геннадий Котельников.
Отметим, что Елена Дуброва окончила Самарскую государственную экономическую академию. Она работает в органах государственной и муниципальной власти в сфере экономики и финансов с 2006 года. В новую должность она ступит с 11 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU