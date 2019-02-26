Глава департамента образования Самары займет пост руководителя Счетной палаты региона

СЕГОДНЯ 12:45 2019-02-26T12:45:49+03:00

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Счетной палате Самарской области назначили нового руководителя. Им стала Елена Дуброва, которая сейчас занимает пост главы департамента образования Самары. Ее кандидатура была одобрена большинством голосов на заседании Самарской губернской думы.

- У Антонины Зубковой, которая возглавляла Счетную палату с 2014 года, истек срок полномочий, поэтому было решено найти ведомству нового руководителя. Губернатор Дмитрий Азаров предложил кандидатуру Елены Дубровой, - сообщил спикер губдумы Геннадий Котельников.

Отметим, что Елена Дуброва окончила Самарскую государственную экономическую академию. Она работает в органах государственной и муниципальной власти в сфере экономики и финансов с 2006 года. В новую должность она ступит с 11 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU