«Здесь уже не картошку, а деревья можно сажать»: улицу Дачную пообещали «подровнять»

СЕГОДНЯ 12:29 2019-02-28T12:29:48+03:00

В прошлом году улицу Дачную тоже "украшали" довольно крупные ямы Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Проезжую часть приведут в порядок, как только сойдет снег

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Жители Самары вновь подняли вопрос о ремонте улицы Дачной, которая прославилась своими «лунными кратерами». По словам горожан, проехать там практически невозможно — ям стало еще больше.

- Как вообще ездить на участке от улицы Пензенской до проспекта Карла Маркса? В этом году там можно не картошку, а уже деревья высаживать - ямы расширились и углубились. Примите меры, сил нет уже терпеть, - пожаловались самарцы в Твиттере.

Глава Железнодорожного района Вадим Тюнин отметил, что в курсе плачевного состояния улицы Дачной и что в этом году ее планируется подремонтировать.

- В этом году департамент градостроительства начинает, как и обещал, проектные работы по этой территории. Пока будем поддерживать этот участок как и в 2018 году. После схода снега дорогу подровняем, - заявил чиновник.

Как сообщили в депстрое, торги на подготовку документации по планировке территории уже объявлены. Подрядчик должен будет выполнить все работы в течение 8 месяцев, за эти работы он получит 4,2 млн рублей. Улицу Дачную реконструируют в два этапа: от улицы Пензенской до Московского шоссе и от улицы Пензенской до улицы Горной.

Напомним, что весной прошлого года местный художник высадил в ямы на улице Дачной картошку, а потом там станцевала балерина.

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ИСТОЧНИК KP.RU