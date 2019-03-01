Жители Самары проголосовали за минимальное благоустройство парка 60-летия Советской власти

СЕГОДНЯ 09:52 2019-03-01T09:52:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре подвели итоги голосования по поводу дальнейшей судьбы парка 60-летия Советской власти. Большинство опрошенных - 66% - поддержали вариант о минимальном благоустройстве этой территории. Об этом стало известно в четверг, 28 февраля, в ходе встречи инициативной группы по защите лесопарка и представителей городской администрации.

- В голосовании, которое было запущено более 2 месяцев назад из-за обеспокоенности жителей его возможной застройкой, приняли участие 2,5 тысяч человек. В основном это жители Кировского района, - сообщили в мэрии.

Большая часть опрошенных проголосовала за то, чтобы восстановить лавочки, освещение и асфальтовые дорожки. По словам горожан, в парке 60-летия Советской власти им достаточно просто гулять и наслаждаться природой.

ИСТОЧНИК KP.RU