2019-03-01T09:52:28+03:00
Общество

Жители Самары проголосовали за минимальное благоустройство парка 60-летия Советской власти

Горожане не хотят, чтобы территория лесопарка менялась кардинально
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцы предложили восстановить в парке лавочки и пешеходные дорожкиСамарцы предложили восстановить в парке лавочки и пешеходные дорожки
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В Самаре подвели итоги голосования по поводу дальнейшей судьбы парка 60-летия Советской власти. Большинство опрошенных - 66% - поддержали вариант о минимальном благоустройстве этой территории. Об этом стало известно в четверг, 28 февраля, в ходе встречи инициативной группы по защите лесопарка и представителей городской администрации.

- В голосовании, которое было запущено более 2 месяцев назад из-за обеспокоенности жителей его возможной застройкой, приняли участие 2,5 тысяч человек. В основном это жители Кировского района, - сообщили в мэрии.

Большая часть опрошенных проголосовала за то, чтобы восстановить лавочки, освещение и асфальтовые дорожки. По словам горожан, в парке 60-летия Советской власти им достаточно просто гулять и наслаждаться природой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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