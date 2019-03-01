«Ларгус» вылетел на «встречку»: подробности страшного ДТП под Самарой с тремя погибшими

СЕГОДНЯ 12:34 2019-03-01T12:34:53+03:00

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Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла утром в пятницу, 1 марта, на 2 км Обводной дороги Самары. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, там столкнулись не два, а три автомобиля: «Лада Ларгус», Hyundai и грузовик DAF.

- По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Ларгус» двигался со стороны Тольятти в направлении Казахстана. Он не справился с управлением, из-за чего машину вынесло на встречную полосу, где она врезалась в грузовик. После удара отечественная легковушка столкнулась с автомобилем Hyundai, - рассказали полицейские.

Отечественная легковушка вылетела на "встречку" и столкнулась с грузовиком и Hyundai

В результате случившегося погибли три человека: женщина 1988 года рождения и двое мужчин 1963 и 1986 годов рождения. Все они находились в «Ларгусе». Как сообщил «Комсомольской правде - Самара» собственный источник, все погибшие являются гражданами соседних республик: Узбекистана и Киргизии. Кроме того, пострадали еще четыре человека - они на момент ДТП находились в иномарке. Их доставили в Красноярскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU