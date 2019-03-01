Появились билеты на игру Крылья Советов - Енисей: цены, где купить, сроки продаж

1 Март 23:44 2019-03-01T23:44:59+03:00

Билет на игру Крылья Советов - Енисей на "Самара Арене" стоят от 300 рублей, онлайн их продадут за полцены

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В Самару возвращается большой футбол. Первый матч на "Самара Арене" пройдет 9 марта. Купить билет на матч Крылья Советов - Енисей можно уже со 2 марта в клубных магазинах в ТЦ "Сила спорта" и на Металлурге. Также будут работать удаленные кассы.

- Стоимость билета 300-400 рублей на обычные трибуны, 1500 рублей - в зону гостеприимства. Билеты в сектор активной поддержки D114 стоят 300 рублей, - отметили в клубе.

Касса в ТЦ "Сила Спорта" работает с 10.30 до 20.30, кассы на стадионе Металлург - с 11.00 до 19.00

При покупке билетов онлайн на сайте клуба все болельщики получат скидку 50%. Правда, в этом случае льготы не предоставят детям, так как невозможно в онлайн-режиме проверить действительность возраста. Также всем покупателям в клубных магазинах подарят к билету разовый пропуск на авто.

Справка КП

Скидка 50% предоставляется инвалидам-колясочникам, инвалидам по зрению на специально оборудованные места трибун C, D, (B) на 2 ярусе (билет включает проход 1 сопровождающего, разовую парковку). Скидка 50% предоставляется инвалидам 1 и 2 групп в сектор C117, а также на специально оборудованные места трибун B, С, D на 2 ярусе (билет включает разовую парковку). Билеты со скидкой для инвалидов-колясочников и инвалидов 1 и 2 групп продаются в ТЦ "Сила Спорта" с 11:00 до 20:30.

Адреса удаленных касс

1. ТЦ "Вива Ленд", пр. Кирова, 147.

2. ТЦ "Вавилон", ул. Ульяновская, 18.

3. ТЦ "Космопорт", ул. Дыбенко, 30.

4. ТЦ "Сила Спорта", Московское шоссе, 17.

5. ТЦ "Парк Хаус", Московское шоссе, 81 (касса со стороны XXII Партсъезда)

6. ТЦ "Мега Сити", ул. Ново-Садовая, 160М.

7. СК "Металлург", ул. Строителей, 1.

8. ТЦ "Русь на Волге", г. Тольятти, ул. Революционная, 52А.

ИСТОЧНИК KP.RU