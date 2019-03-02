В Самаре в районе завода Тарасова произошел пожар

СЕГОДНЯ 21:05 2019-03-02T21:22:34+03:00

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Вечером в субботу, 2 марта, на улице Ново-Садовой, 311 в Промышленном районе Самары произошел пожар. Возгорание началось неподалеку от завода имени А.М. Тарасова.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 20:18. Пожарно-спасательные подразделения в составе 93 человек и 26 единиц техники выезжали по повышенному рангу "Пожар № 2". По прибытию было установлено, что горят пластиковые отходы. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На тушение огня у пожарных ушло около получаса. В 20:53 пожар был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU