2019-03-02T21:22:34+03:00
Происшествия

В Самаре в районе завода Тарасова произошел пожар

На место происшествия выезжали 93 пожарных и 26 спецмашин
Анастасия ФИЛАТОВА
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На территории предприятия горели пластиковые отходыНа территории предприятия горели пластиковые отходыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вечером в субботу, 2 марта, на улице Ново-Садовой, 311 в Промышленном районе Самары произошел пожар. Возгорание началось неподалеку от завода имени А.М. Тарасова.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 20:18. Пожарно-спасательные подразделения в составе 93 человек и 26 единиц техники выезжали по повышенному рангу "Пожар № 2". По прибытию было установлено, что горят пластиковые отходы. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На тушение огня у пожарных ушло около получаса. В 20:53 пожар был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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